Berlusconi in campo contro il caro multe : "Gli automatismi sono assurdi , vanno bloccati " (Di lunedì 12 settembre 2022) Lo prevede anche un emendamento al decreto Aiuti, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, come rivela il Codacons, che ieri è insorto contro la stangata annunciata. Secondo questo emendamento i Comuni ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 12 settembre 2022) Lo prevede anche un emendamento al decreto Aiuti, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, come rivela il Codacons, che ieri è insortola stangata annunciata. Secondo questo emendamento i Comuni ...

