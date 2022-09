Atp Napoli 2022 | al via i lavori per la trasformazione della superficie dei campi da gioco

Leggi su sportface

(Di lunedì 12 settembre 2022) In vista del torneo Atp 250 di, in programma dal 16 al 23 ottobre, al Tennis Club di viale Dohrn sono iniziati iper ladeidadalla terra rossa al cemento. I terreni in questioni sono il Centrale d’Avalos e altri due che verranno utilizzati per gli allenamenti. A breve scatteranno anche iper costruire l’Arena da 4.00 posti, in cui si misureranno alcuni dei più grandioni del tennis mondiale come il numero 21 del ranking Atp Roberto Bautista Agut e l’ex numero 6 Gael Monfils. Il presidente del Tennis Club, Riccardo Villari, ha spiegato il progetto: “L’Arena che verrà realizzata in Rotonda Diaz sarà diversa, e più completa, rispetto a ...