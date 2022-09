Amazzonia | deforestazione fuori controllo

(Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – Ladella foresta amazzonica brasiliana ha subito un’impennata: da gennaio ad agosto sono stati disboscati in7.135 chilometri quadrati, con un aumento del 19% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. E gli ambientalisti incolpano il presidente: infatti, durante il suo mandato, Jair Bolsonaro ha ridotto la sorveglianza ambientale e ha chiesto di aumentare l’agricoltura commerciale e l’estrazione mineraria in, suscitando indignazione per la sua gestione di una regione cruciale per rallentare il riscaldamento globale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

