Al Sud il Pd sta proponendo il Pnrr come un clamoroso gratta e vinci

Non è il milione di posti di lavoro promessi nel 1994 da Silvio Berlusconi ma gli si avvicina: 300mila nuove assunzioni nella pubblica amministrazione nel Sud, che poi arriveranno a 900mila nel decennio. A due settimane dal voto la forza delle cose trascina un po' tutti i protagonisti della campagna elettorale a spararle grosse, ma da un uomo serio come Enrico Letta la promessa suona male parecchio, soprattutto se accompagnata dall'inseguimento di Giuseppe Conte sul reddito di cittadinanza. Il ragionamento che il segretario del Pd ha fatto a Taranto è questo: non votate Conte che tanto perde, meno che mai dovere votare per Giorgia Meloni che il reddito di cittadinanza ve lo toglie, dunque votate Pd se volete continuare a prenderlo (ovviamente "riformato" ma fidatevi). È nel Mezzogiorno dunque, specificamente nella terra dell'avvocato del populismo, che il leader del ...

