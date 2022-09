Selvaggia Lucarelli e Gabriele Muccino contro Totti e i suoi consiglieri: “Intervista volgare” (Di domenica 11 settembre 2022) Selvaggia Lucarelli non poteva non dire la sua sull’Intervista rilasciata da Francesco Totti a Il Corriere sul suo divorzio da Ilary Blasi, ma la sorpresa è arrivata tra i commenti ricevuti, quello di Gabriele Muccino. Il Pupone ha messo in fila una serie di accuse che, se anche fossero vere, non passeranno inosservate e, sicuramente, non saranno utili a quello che è stato annunciato come il suo obiettivo principale: la salvaguardia della tranquillità dei suoi figli. Francesco Totti ha esagerato parlando di cose private, forse troppe, e questo ha causato una serie di commenti social che non sono proprio lusinghieri ma a metterci il carico da novanta è proprio Selvaggia Lucarelli. La giornalista si dice certa che ad ... Leggi su optimagazine (Di domenica 11 settembre 2022)non poteva non dire la sua sull’rilasciata da Francescoa Il Corriere sul suo divorzio da Ilary Blasi, ma la sorpresa è arrivata tra i commenti ricevuti, quello di. Il Pupone ha messo in fila una serie di accuse che, se anche fossero vere, non passeranno inosservate e, sicuramente, non saranno utili a quello che è stato annunciato come il suo obiettivo principale: la salvaguardia della tranquillità deifigli. Francescoha esagerato parlando di cose private, forse troppe, e questo ha causato una serie di commenti social che non sono proprio lusinghieri ma a metterci il carico da novanta è proprio. La giornalista si dice certa che ad ...

stanzaselvaggia : Avvocata Woo non è solo Woo. È molto altro. È la società coreana, con la sua forza e le sue contraddizioni, raccont… - enpaonlus : Gattino scappa salendo su un furgone a Bari: l'appello di Selvaggia Lucarelli per trovarlo ??@stanzaselvaggia? ?… - Queen_Raffa : RT @hagakure_jfp: Povero #Totti. È rovinato, ha la #Lucarelli contro. Che lei è peggio di 10 #Ilary messe assieme. - pengueraffaele : Selvaggia Lucarelli vs Totti: “Che peccato finire una carriera da calciatore con un autogol così” - infoitcultura : Totti-Ilary Blasi, Selvaggia Lucarelli all'attacco: 'Rancoroso e volgare -