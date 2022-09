Lotta e nervi saldi: primo colpo in trasferta. E adesso il Milan... pende a destra (Di domenica 11 settembre 2022) Bergamo, Reggio Emilia, Salisburgo. Tre pareggi esterni che avevano fatto preoccupare i tifosi rossoneri più tendenti all'ansia: ma come, il Milan da trasferta ha perso il tocco magico? Le risposte ... Leggi su gazzetta (Di domenica 11 settembre 2022) Bergamo, Reggio Emilia, Salisburgo. Tre pareggi esterni che avevano fatto preoccupare i tifosi rossoneri più tendenti all'ansia: ma come, ildaha perso il tocco magico? Le risposte ...

Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Lotta e nervi saldi: primo colpo in trasferta. E adesso il Milan... pende a destra - sportli26181512 : Lotta e nervi saldi: primo colpo in trasferta. E adesso il Milan... pende a destra: Lotta e nervi saldi: primo colp… - Gazzetta_it : Lotta e nervi saldi: primo colpo in trasferta. E adesso il Milan... pende a destra - VeronikaGreek : @ShaktiTemple @Solocarmen1 Magari.. Vogliono che la gente reagisca con violenza per instaurare la legge marziale!… -