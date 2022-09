Lazio, contro l'Hellas scatta l'ora di Marcos Antonio (Di domenica 11 settembre 2022) È il momento di Marcos Antonio. Complice la squalifica di Cataldi, oggi contro l'Hellas Verona il nuovo acquisto della Lazio esordirà... Leggi su calciomercato (Di domenica 11 settembre 2022) È il momento di. Complice la squalifica di Cataldi, oggil'Verona il nuovo acquisto dellaesordirà...

Giorgiolaporta : Dopo lo scandalo dei 13 milioni per le #mascherine fantasma nel #Lazio, il candidato del #Pd Nicola #Zingaretti ha… - OptaPaolo : 3' 03'' - Quello di Luis Alberto contro il Feyenoord (3’,03”) è il secondo gol più veloce segnato dalla Lazio in Eu… - LALAZIOMIA : Lazio, contro l'Hellas scatta l'ora di Marcos Antonio - spizzico78 : Ma Kjaer quindi ha subito lo sfondamento ..!! Stamo a gioca a Basket ..? Era rigore 6/10 tranne che Contro il Milan… - Leseidimattinah : La Lazio ha sempre steccato tutte le partite post EL. Oggi contro il Verona non andremo oltre un sofferto pareggio #LazioVerona -