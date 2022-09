La polacca Swiatek è la regina degli Us Open di tennis (Di domenica 11 settembre 2022) AGI - La polacca Iga Swiatek ha vinto l'Us Open, battendo in finale la tunisina Ons Jabeur. La numero 1 al mondo si è così aggiudicata il suo terzo Grande Slam della carriera, vincendo per 6-2, 7-6 (7/5). Swiatek, 21 anni, che ha conquistato il Roland-Garros nel 2022 e nel giugno scorso, conferma il suo dominio nel tennis femminile in questa stagione con 37 vittorie e sei titoli di fila nel primo semestre. La tennista polacca, che ha dovuto arginare la rimonta dell'avversaria nel secondo set, è scoppiata in lacrime, commossa, alla fine del match nella finale che le e' valsa il suo primo titolo agli Us Open nei campi di Flushing Meadows a New York. Dall'unica sconfitta in carriera a Lugano nel 2019, Swiatek non ha perso nemmeno un ... Leggi su agi (Di domenica 11 settembre 2022) AGI - LaIgaha vinto l'Us, battendo in finale la tunisina Ons Jabeur. La numero 1 al mondo si è così aggiudicata il suo terzo Grande Slam della carriera, vincendo per 6-2, 7-6 (7/5)., 21 anni, che ha conquistato il Roland-Garros nel 2022 e nel giugno scorso, conferma il suo dominio nelfemminile in questa stagione con 37 vittorie e sei titoli di fila nel primo semestre. Lata, che ha dovuto arginare la rimonta dell'avversaria nel secondo set, è scoppiata in lacrime, commossa, alla fine del match nella finale che le e' valsa il suo primo titolo agli Usnei campi di Flushing Meadows a New York. Dall'unica sconfitta in carriera a Lugano nel 2019,non ha perso nemmeno un ...

