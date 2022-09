Juve-Salernitana 2-2, gol e polemiche al fotofinish (Di domenica 11 settembre 2022) (Adnkronos) – La Juventus e la Salernitana pareggiano 2-2 all’Allianz Stadium nel match valido per la sesta giornata della Serie A. I bianconeri salgono a 10 punti, a -4 dalla vetta della classifica. I campani, avanti di 2 reti all’intervallo, hanno 7 punti. La Salernitana sblocca il risultato al 18? con Candreva, che è puntuale all’appuntamento sul secondo palo: cross teso di Mazzocchi, liberato da un colossale errore di Cuadrado, Candreva appoggia in rete per lo 0-1. La Juve di Allegri offre il consueto spettacolo rivedibile: ritmo lento, poche idee, pochissime occasioni. I bianconeri non pungono, la Salernitana non ha nemmeno bisogno di difendersi con le unghie e può permettersi di affondare i colpi con relativa tranquillità. Prima del riposo, arriva il meritato raddoppio campano. Piatek ... Leggi su italiasera (Di domenica 11 settembre 2022) (Adnkronos) – Lantus e lapareggiano 2-2 all’Allianz Stadium nel match valido per la sesta giornata della Serie A. I bianconeri salgono a 10 punti, a -4 dalla vetta della classifica. I campani, avanti di 2 reti all’intervallo, hanno 7 punti. Lasblocca il risultato al 18? con Candreva, che è puntuale all’appuntamento sul secondo palo: cross teso di Mazzocchi, liberato da un colossale errore di Cuadrado, Candreva appoggia in rete per lo 0-1. Ladi Allegri offre il consueto spettacolo rivedibile: ritmo lento, poche idee, pochissime occasioni. I bianconeri non pungono, lanon ha nemmeno bisogno di difendersi con le unghie e può permettersi di affondare i colpi con relativa tranquillità. Prima del riposo, arriva il meritato raddoppio campano. Piatek ...

