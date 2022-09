Francesco Totti: “Non ho tradito io per primo, con Noemi insieme da Capodanno” (Di domenica 11 settembre 2022) (Adnkronos) – Francesco Totti rompe il silenzio e in un’intervista al Corriere della Sera racconta la sua versione della crisi tra lui e Ilary Blasi. “Non sono stato io a tradire per primo. Poi tornerò a tacere. Qualunque cosa mi sarà replicata, starò zitto. Perché la mia priorità è tutelare i miei figli”. E spiega: “La crisi vera è esplosa tra marzo e aprile dell’anno scorso. Ma io soffrivo da tempo”. L’ex calciatore racconta che “tutto è iniziato nel 2016. Il mio penultimo anno da calciatore. Smettere non è facile. È un po’ come morire”. Dopo avere lasciato anche la Roma “ero fragile, mi mancavano i riferimenti, e Ilary non ha capito l’importanza di questo dolore. Poi è arrivato il 12 ottobre 2021” quando è morto di Covid il padre di Totti. “Papà mio per me c’era sempre – racconta – non perdeva una trasferta. A me ... Leggi su funweek (Di domenica 11 settembre 2022) (Adnkronos) –rompe il silenzio e in un’intervista al Corriere della Sera racconta la sua versione della crisi tra lui e Ilary Blasi. “Non sono stato io a tradire per. Poi tornerò a tacere. Qualunque cosa mi sarà replicata, starò zitto. Perché la mia priorità è tutelare i miei figli”. E spiega: “La crisi vera è esplosa tra marzo e aprile dell’anno scorso. Ma io soffrivo da tempo”. L’ex calciatore racconta che “tutto è iniziato nel 2016. Il mio penultimo anno da calciatore. Smettere non è facile. È un po’ come morire”. Dopo avere lasciato anche la Roma “ero fragile, mi mancavano i riferimenti, e Ilary non ha capito l’importanza di questo dolore. Poi è arrivato il 12 ottobre 2021” quando è morto di Covid il padre di. “Papà mio per me c’era sempre – racconta – non perdeva una trasferta. A me ...

