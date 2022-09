Fiorentina, Barone: «I fischi fanno parte del gioco. Con le vittorie torneranno applausi» (Di domenica 11 settembre 2022) Il dg della Fiorentina Joe Barone ha commentato il momento della squadra ai microfoni di DAZN: le parole prima del match di Bologna Le dichiarazioni di Barone prima di Bologna Fiorentina: applausi E fischi – «Abbiamo accolto quello che è successi con il Riga in casa, ma oggi in 2000 sono venuti a sostenerci. Lavoriamo sui dettagli, ringraziamo il sostegno alla squadra e dobbiamo dare il massimo. Dobbiamo fare gol per portare a casa punti. fischi? Fa parte del gioco. E’ importante tornare a prendere gli applausi, con i risultati e non solo con le prestazioni» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 settembre 2022) Il dg dellaJoeha commentato il momento della squadra ai microfoni di DAZN: le parole prima del match di Bologna Le dichiarazioni diprima di Bologna– «Abbiamo accolto quello che è successi con il Riga in casa, ma oggi in 2000 sono venuti a sostenerci. Lavoriamo sui dettagli, ringraziamo il sostegno alla squadra e dobbiamo dare il massimo. Dobbiamo fare gol per portare a casa punti.? Fadel. E’ importante tornare a prendere gli, con i risultati e non solo con le prestazioni» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Fiorentinanews : #Barone: 'Stiamo attraversando un momento delicato ma non è vero che i nostri giocatori non sanno come fare gol. Lo… - alfonso_unial : Fiorentina, parla anche Pradè: 'Non ho dormito dopo il pareggio di ieri. Bajrami mai cercato, dispiaciuto per i fis… - giubisound : @fiorentina_it cabral va aspettato, jovic va aspettato, ma se avete fatto la campagna acquisti in anticipo per aver… - ale_diomai : @michievane8 @lucal2306 @MarcoLumini @Agilb_Cbolatti @ChiaraAndrea_B Io non sono pro nessuno, solo pro Fiorentina e… - barone_rotto : @CalcioFinanza Mi raccomando, loro non fateli fallire eh, come Roma e Lazio. Han pagato solo Toro e Fiorentina. Pes… -