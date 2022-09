Ecco perché il partito dello scostamento si sta allargando

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 11 settembre 2022) Lo dice papale papale Giorgia Meloni: «Lobilancio non è un tema ideologico, si tratta di soldi a debito, è una scelta dolorosa da fare. Meglio evitare se ci sono altre strade». Scandisce la leader di Fratelli d'Italia intervenendo nel tardo pomeriggio all'assemblea di Confcommercio. In una platea "amica" ma di imprese prostrate dalla bollette che succhiano gli incassi - la Meloni lo dice chiaramente: «Meglio evitare nuovo debito se ci sono altre strade». Con un debito pubblico monster (l'Italia dopo il Giappone è il Paese al mondo con l'indebitamento pubblico più alto al mondo), e con lo spread che rialza minacciosamente la testa c'è poco da scherzare. Anche l'ex ministro dell'Economia azzurro, Giulio Tremonti, va diritto al cuore del problema: «Non conosco in italiano l'espressione "di bilancio". O c'è debito o non c'è ...