DIRETTA F1, GP Monza 2022 LIVE: Verstappen al comando, Leclerc monta le soft e prova a rimontare (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giro 43/53 Entriamo nell’ultima fase di gara. Verstappen ancora in 1:24.926, Leclerc gira in 1:24.612 e non guadagna… Giro 42/53 Le soft di Leclerc non sembrano eccezionali in questo stint. Va più veloce Sainz che si porta a 13.5 da Russell Giro 42/53 Verstappen in un team radio è informato che può perdere anche un secondo al giro, ma al momento non cede che pochi decimi.. Giro 41/53 si ferma ai box Stroll. Ennesima giornata nera per l’Aston Martin… Giro 41/53 Sainz ancora in 1:24.4 si porta a 14.9 da Russell. Leclerc si porta a 18.7 dalla vetta Giro 40/53 Ancora un 1:24.815 per Verstappen che prosegue su tempi stellari, Leclerc 1:24.411 si porta a 18.7. L’unica speranza per il ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGiro 43/53 Entriamo nell’ultima fase di gara.ancora in 1:24.926,gira in 1:24.612 e non guadagna… Giro 42/53 Ledinon sembrano eccezionali in questo stint. Va più veloce Sainz che si porta a 13.5 da Russell Giro 42/53in un team radio è informato che può perdere anche un secondo al giro, ma al momento non cede che pochi decimi.. Giro 41/53 si ferma ai box Stroll. Ennesima giornata nera per l’Aston Martin… Giro 41/53 Sainz ancora in 1:24.4 si porta a 14.9 da Russell.si porta a 18.7 dalla vetta Giro 40/53 Ancora un 1:24.815 perche prosegue su tempi stellari,1:24.411 si porta a 18.7. L’unica speranza per il ...

SkySportF1 : ?? LECLERC POOOOOOOOLE POSITION ???? A CASA NOSTRA? I risultati ? - OptaPaolo : 1 - Stefano #Sensi ha realizzato il suo primo gol su punizione diretta in Serie A (su 10 reti in totale realizzate)… - SkySport : Dal Rosso all'Azzurro, in diretta su Sky si scrive la storia! La #Ferrari a Monza, il sogno europeo dell'… - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica dopo 40/53 giri di #Gara #ItalianGP #Monza Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica dopo 40/53 giri di #Gara #ItalianGP #Monza Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… -