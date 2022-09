VIDEO US Open 2022, Frances Tiafoe in lacrime dopo la sconfitta con Alcaraz: “Dispiace avervi deluso” (Di sabato 10 settembre 2022) Al termine di una vera e propria maratona, un match durato più di quattro ore e decisosi al quinto e ultimo set, Carlos Alcaraz ha conquistato la finale degli US Open 2022 battendo lo statunitense, padrone di casa, Frances Tiafoe; ad attendere lo spagnolo c’è Ruud, con in palio titolo e prima posizione nel ranking ATP. Non riesce a nascondere lacrime e delusione Tiafoe, spinto per tutta la partita dal pubblico che sperava nel vedere una finale con il proprio beniamino. Così non è stato, Alcaraz ha avuto la meglio e lo statunitense si è dovuto fermare in semifinale; il contraccolpo è evidente, ma è certo che arriverà una reazione. Ecco le sue parole: “Ho dato veramente tutto in questo match, come in ogni singola sfida dall’inizio di questi US ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022) Al termine di una vera e propria maratona, un match durato più di quattro ore e decisosi al quinto e ultimo set, Carlosha conquistato la finale degli USbattendo lo statunitense, padrone di casa,; ad attendere lo spagnolo c’è Ruud, con in palio titolo e prima posizione nel ranking ATP. Non riesce a nasconderee delusione, spinto per tutta la partita dal pubblico che sperava nel vedere una finale con il proprio beniamino. Così non è stato,ha avuto la meglio e lo statunitense si è dovuto fermare in semifinale; il contraccolpo è evidente, ma è certo che arriverà una reazione. Ecco le sue parole: “Ho dato veramente tutto in questo match, come in ogni singola sfida dall’inizio di questi US ...

