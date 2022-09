Uomini e Donne, due cavalieri ad un passo dalla rissa: è successo l’impensabile (Di sabato 10 settembre 2022) Le anticipazioni sulle prime puntate della nuova stagione di Uomini e Donne rivelano che nel trono Over si è sfiorata la rissa. Manca ormai davvero poco all’inizio di una nuova stagione di Uomini e Donne – si comincia il 19 settembre, ndr – e i fan del celebre dating show condotto da Maria De Filippi non vedono l’ora di sintonizzarsi su Canale 5 per assistere alle novità e ovviamente ai tanti colpi di scena che di sicuro non mancheranno. Proprio in questi giorni sono in corso le registrazioni delle prime puntate che vedremo a partire da lunedì 19. Sulla pagina UominieDonneclassicoeover sono comparse le prime indiscrezioni grazie all’aggiornamento di Lorenzo Pugnaloni. Come riportato anche dal sito GossipeTV, le registrazioni di ieri sono state a dir ... Leggi su kronic (Di sabato 10 settembre 2022) Le anticipazioni sulle prime puntate della nuova stagione dirivelano che nel trono Over si è sfiorata la. Manca ormai davvero poco all’inizio di una nuova stagione di– si comincia il 19 settembre, ndr – e i fan del celebre dating show condotto da Maria De Filippi non vedono l’ora di sintonizzarsi su Canale 5 per assistere alle novità e ovviamente ai tanti colpi di scena che di sicuro non mancheranno. Proprio in questi giorni sono in corso le registrazioni delle prime puntate che vedremo a partire da lunedì 19. Sulla paginaclassicoeover sono comparse le prime indiscrezioni grazie all’aggiornamento di Lorenzo Pugnaloni. Come riportato anche dal sito GossipeTV, le registrazioni di ieri sono state a dir ...

