Sampdoria-Milan 1-1: pareggio di Djuricic | Serie A News (Di sabato 10 settembre 2022) Filip Djuricic ha siglato il gol del pareggio in Sampdoria-Milan al 57'. Su cross di Tommaso Augello stacco imperioso in area piccola Leggi su pianetamilan (Di sabato 10 settembre 2022) Filipha siglato il gol delinal 57'. Su cross di Tommaso Augello stacco imperioso in area piccola

IsmaelBennacer : ?? Sampdoria - AC Milan ?? Stadio Luigi Ferraris ? 20h45 #ForzaMilan ???? - DiMarzio : #SerieA | @acmilan, #Origi non parte per Genova. Contro la @sampdoria gioca #Giroud - DiMarzio : #SerieA | Le formazioni ufficiali di #Sampdoria-#Milan - sportface2016 : MOVIOLA - #Kjaer frana su #Sabiri, #Fabbri lascia correre ma tanti dubbi: sembra rigore #SampdoriaMilan - mcrisj01 : Rigore per il Milan , rigore negato alla Sampdoria. Non ho più parole! -