Ricercata | viaggia in camper da Bergamo alla Toscana | arrestata

(Di sabato 10 settembre 2022) In viaggio indaverso le mete più belle della, hanno deciso di fermarsi a lungo nel parcheggio del lago Braccini a Pontedera, in provincia di Pisa. Alcuni frequentatori della zona hanno segnalato la presenza del mezzoPolizia Locale, facendo scattare un controllo. Giovedì pomeriggio, 8 settembre, gli agenti hanno così identificato una donna di 25 anni su cui pendeva un ordine di cattura emesso dProcura di, in quanto la giovane deve scontare un anno di pena. Durante il sopralluogo gli operatori hanno verificato le identità degli occupati: tutti di nazionalità croata, fra cui la giovane. Una volta completati gli atti di rito, la 25enne è stata trasferita presso il carcere Don Bosco di Pisa.

... è una selezione ricca, profonda e attentamente, che assieme a tutte le piccole cose del ... C'è chimigliaia di chilometri per venire a degustare la cucina scandinava e c'è chi lo fa ......e di qualità, del trio The Indians ispirati dai suoni di New Orleans, dal swing, dall'... immaginando un pacifico pomeriggio tropicale, mentre la steamboatlenta sul Mississippi e voi ... In viaggio in camper da Bergamo, è ricercata: arrestata a Pontedera