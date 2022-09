Pirozzi: “Non dimenticherò lacrime Re Carlo III in zona rossa e la sua sorprendente umiltà” (Di sabato 10 settembre 2022) (Adnkronos) – “Ricordo che quando Re Carlo III, allora Principe del Galles, si preparava a venire ad Amatrice, fui avvertito che non si poteva toccare, che non avrebbe mangiato nulla, magari solo assaggiato, che non si sarebbe intrattenuto con le persone. Ricordo che con la sua sorprendente umiltà, con la semplicità che sicuramente da Re potranno aiutarlo a fare la differenza, stravolse in quell’occasione le rigide regole, dimostrandoci una vicinanza vera che almeno qui, nella nostra martoriata terra, scaldò i cuori di chi aveva perso tutto. Non solo si commosse, camminando nella zona rossa, ma gustò una amatriciana e si fermò a parlare con la mia gente”. E’ il ricordo che Sergio Pirozzi affida all’Adnkronos di Re Carlo III, in visita ad aprile 2017 nella “sua” ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 10 settembre 2022) (Adnkronos) – “Ricordo che quando ReIII, allora Principe del Galles, si preparava a venire ad Amatrice, fui avvertito che non si poteva toccare, che non avrebbe mangiato nulla, magari solo assaggiato, che non si sarebbe intrattenuto con le persone. Ricordo che con la sua, con la semplicità che sicuramente da Re potranno aiutarlo a fare la differenza, stravolse in quell’occasione le rigide regole, dimostrandoci una vicinanza vera che almeno qui, nella nostra martoriata terra, scaldò i cuori di chi aveva perso tutto. Non solo si commosse, camminando nella, ma gustò una amatriciana e si fermò a parlare con la mia gente”. E’ il ricordo che Sergioaffida all’Adnkronos di ReIII, in visita ad aprile 2017 nella “sua” ...

LauraClaraCianc : @pdnetwork @nzingaretti Disse colui che ha vinto le elezioni regionali grazie ai voti di centrodestra dispersi nell… - puntomagazine : Pirozzi: Mi dispiace per i “gufi”. Gli studenti del Marconi restano a Giugliano. Il Sindaco dice di non voler fare… - raoh5969 : @Roberto15478642 @Vito68122235 Vota Rizzo il quale fondò il Partito dei Comunisti Italiani nel 1998 con Cossutta co… - mookiewi : RT @raoh5969: Dichiarazioni provax del Presidente di @riconquistareIT, oppure del candidato al Senato Martino Pirozzi. Infine, ma non men… - ranocchia3 : RT @Tiziana99296006: @ambrosimirko44 Prova a chiedere ai terremotati se han pianto con Conte!Pirozzi ha detto che è stato il peggior PDC ch… -