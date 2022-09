Messaggi hot, foto e abusi in classe a un 12enne: quali sono le accuse nei confronti della prof di Benevento (Di sabato 10 settembre 2022) Messaggi hot con foto inviati via Whatsapp fino a tarda notte. Conversazioni inequivocabili. E, almeno in un’occasione, l’accusa di aver costretto un ragazzino di 12 anni a compiere e subire atti sessuali. Anche in classe. Queste sono le accuse nei confronti di una professoressa di un istituto del Beneventano. La donna si trova attualmente agli arresti domiciliari. Secondo la procura diretta da Aldo Policastro è «apparsa non in grado di regolamentare i propri impulsi sessuali». Il provvedimento cautelare è stato notificato all’indagata dai carabinieri di Arpaia (Benevento). Il reato contestato è quello di violenza sessuale aggravata. Le indagini sono scattate alla fine dello scorso mese di marzo dopo la denuncia della ... Leggi su open.online (Di sabato 10 settembre 2022)hot coninviati via Whatsapp fino a tarda notte. Conversazioni inequivocabili. E, almeno in un’occasione, l’accusa di aver costretto un ragazzino di 12 anni a compiere e subire atti sessuali. Anche in. Questeleneidi unaessoressa di un istituto del Beneventano. La donna si trova attualmente agli arresti domiciliari. Secondo la procura diretta da Aldo Policastro è «apparsa non in grado di regolamentare i propri impulsi sessuali». Il provvedimento cautelare è stato notificato all’indagata dai carabinieri di Arpaia (). Il reato contestato è quello di violenza sessuale aggravata. Le indaginiscattate alla fine dello scorso mese di marzo dopo la denuncia...

