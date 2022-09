Marotta (Noi Moderati): “Convincere indecisi presentando loro programmi concreti” (Di sabato 10 settembre 2022) Sono Pino Bicchielli e Massimiliano Marotta i candidati di spicco della lista Noi Moderati, componente fondamentale della coalizione di centrodestra che promette grandi sorprese in occasione del prossimo 25 settembre. Bicchielli, candidato del centrodestra per il collegio uninominale di Salerno ha acceso i riflettori sul tema della sanità, ribadendo la necessità di intervenire per scongiurare altri danni. La pandemia, infatti, ha mostrato le falle di un sistema sanitario particolarmente carente e, ha aggiunto il candidato della lista Noi Moderati “il tema della sanità è un tema non di questa campagna elettorale ma di vita, lo abbiamo visto con la pandemia e sicuramente in questi ultimi tempi, prima della pandemia, era stato troppo abbandonato. Lancio un appello al rispetto dei medici e di tutti gli operatori della sanità; nei giorni ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 10 settembre 2022) Sono Pino Bicchielli e Massimilianoi candidati di spicco della lista Noi, componente fondamentale della coalizione di centrodestra che promette grandi sorprese in occasione del prossimo 25 settembre. Bicchielli, candidato del centrodestra per il collegio uninominale di Salerno ha acceso i riflettori sul tema della sanità, ribadendo la necessità di intervenire per scongiurare altri danni. La pandemia, infatti, ha mostrato le falle di un sistema sanitario particolarmente carente e, ha aggiunto il candidato della lista Noi“il tema della sanità è un tema non di questa campagna elettorale ma di vita, lo abbiamo visto con la pandemia e sicuramente in questi ultimi tempi, prima della pandemia, era stato troppo abbandonato. Lancio un appello al rispetto dei medici e di tutti gli operatori della sanità; nei giorni ...

ildumba : RT @ildumba: L'acquisto che ha cambiato tutto, con un Tonali in meno per noi e in più per loro non ci sarebbe stata storia. Per fortuna è a… - FraLauricella : RT @FraLauricella: ??#SportMediaset #SerieA ??#SerieA 'Il momento più buio per #Inzaghi. Difficoltà in attacco e ancora di più in difesa'.… - Roberto19387397 : @Gianpaolo_5 Da anni il Napoli dimostra di essere gestito ed amministrato bene dalla proprietà e da Giuntoli e il s… - BBilanShit : RT @90ordnasselA: “Secondo stella sogno realizzabile. Noi dobbiamo fare fino in fondo il nostro dovere” #Marotta - MARCO196913 : RT @marifcinter: #Marotta: 'Fiducia in Inzaghi? Ma ci mancherebbe, sta facendo ottimo lavoro, sa gestire benissimo la squadra. Noi siamo l'… -