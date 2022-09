FBiasin : #Marotta: 'Cessione della società? Sono notizie che circolano ormai da 2 anni. #Zhang ama questa società e sa benis… - InterHubOff : RT @marifcinter: #Marotta: 'Voci su cessione #Inter ci sono da 2 anni. La famiglia #Zhang ama l'Inter, rispetta i tifosi e sa benissimo cos… - sportli26181512 : Marotta: 'Cessione? Zhang ama l'Inter, ma non entro nelle strategie della proprietà. Il futuro è garantito': Beppe… - TripleteNerazz1 : ??#Inter, #Marotta: 'Cessione società? Sono notizie che circolano ormai da due anni. #Zhang ama questa società e sa… - LeviAck8_ : RT @sportmediaset: Marotta: 'Voci su cessione ci sono da due anni: Zhang ama l'Inter e il futuro è garantito' #inter -

L'amministratore delegato Beppeè intervenuto ufficialmente per chiarire la questione che riguarda ladell'InterDopo la clamorosa indiscrezione circolata nella giornata di ieri in merito alla possibile......di qualcosa che non girasse più come ai fasti dell'ultimo scudetto la si è avuta con lanel 2021 di Lukaku e Hakimi . Le due cessioni sono state necessarie per far fare acassa, ...A margine della sfida di San Siro tra Inter e Torino, il dirigente nerazzurro Beppe Marotta ha parlato così ai microfoni di DAZN: “La reazione dve essere maggiore e più forte di quella delle ultime vo ..."Le voci sulla cessione della società Ci sono da due anni ... Prima della gara di campionato contro il Torino, l'ad nerazzurro Beppe Marotta commenta così l'indiscrezione secondo cui Zhang avrebbe ...