L' esponente di Fratelli d' Italia in divisa della decima Mas

(Di sabato 10 settembre 2022) Una foto inda soldatoMas. Ad essere ritratto è Massimo Giorgetti,di spicco did', già assessore veneto ai lavori pubblici in quota An, e con 5 legislature regionali alle spalle. Tanti...

Sangheli3 : @GuidoCrosetto @PiazzapulitaLA7 Che ci sia o no il contraddittorio, sempre sarebbe imbastito un processo. L'esponen… - ChilErminia : RT @PiazzapulitaLA7: 'Voglio dirlo chiaramente: la stagione di #Piazzapulita parte con la già dichiarata mancanza di volontà di Fratelli d'… - dorinadeli : RT @PiazzapulitaLA7: 'Voglio dirlo chiaramente: la stagione di #Piazzapulita parte con la già dichiarata mancanza di volontà di Fratelli d'… - Frances24681788 : Voglio dirlo chiaramente: la stagione di Piazzapulita parte con la già dichiarata mancanza di volontà di Fratelli d… - EleonoraDAmore : RT @PiazzapulitaLA7: 'Voglio dirlo chiaramente: la stagione di #Piazzapulita parte con la già dichiarata mancanza di volontà di Fratelli d'… -

... Forza Italia,d'Italia, Prima l'Italia - Lega, Popolari e autonomisti e Dc. Presidente del Senato nella XVI legislatura, Schifani, 72 anni e laurea in giurisprudenza, è unstorico ...... il voto è stato anticipato dalle dimissioni del presidente Nello Musumeci , did'Italia, ... il front runner del centrodestra Renato Schifani, ex presidente del Senato eddi Forza ...A Isernia bagno di folla per Elisabetta Lancellotta (Fratelli d'Italia) all'inaugurazione della sede elettorale ...Lo storico esponente di Fratelli d’Italia (prima nel Movimento Sociale) è sorpreso dalle polemiche: «Ero una comparsa in un film del 2021» ...