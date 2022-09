Incidenti Nizza-Colonia | la Uefa ha aperto un procedimento disciplinare contro i due club

napolista : Incidenti #NizzaColonia: la Uefa ha aperto un procedimento disciplinare contro i due club Probabile che il Nizza v… - napolista : Incidenti Nizza-#Colonia, L’Equipe: «il #Nizza e le autorità sapevano che era una serata a rischio» Circa trenta f… - dafallerini : RT @mvcalcio: Incidenti prima del match del Nizza, un tifoso cade da 5 metri ed è gravissimo. Ma come si fa a rischiare la vita allo stadio… -

...ONLY ITALY All'indomani deglitra gli ultras prima dell'inizio di- Colonia, in Conference League, con trenta tifosi e scene di violenza sugli spalti , L'Equipe intervista ......ONLY ITALY- Colonia di Conference League ha offerto uno spettacolo indecente. Non sul campo, dove alla fine la partita si è giocata ed è finita 1 a 1. Sugli spalti, invece. Dove ci ...Il Caravelle in volo tra Ajaccio e Nizza precipitò in mare al largo di Antibes: morirono 95 persone di cui 13 bambini. A distanza di 54 anni emergerebbero responsabilità dei militari ...Dopo i gravi incidenti di giovedì sera all'Allianz Riviera, prima del match di Conference League, il Nizza e il Colonia sono entrambe finite nel mirino della Uefa. Il massimo organismo europeo ha aper ...