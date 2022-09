Highlights Ruud-Khachanov 7-6 6-2 5-7 6-2, semifinale Us Open 2022 (VIDEO) (Di sabato 10 settembre 2022) Il VIDEO con gli Highlights di Ruud-Khachanov, sfida valevole per le semifinali degli Us Open 2022. Ad imporsi è il tennista norvegese con il punteggio di 7-6(5) 6-2 5-7 6-2 dopo tre ore esatte di gioco. In semifinale sfiderà il vincente del match Alcaraz-Tiafoe. Ecco il VIDEO con le immagini salienti dell’incontro. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 10 settembre 2022) Ilcon glidi, sfida valevole per le semifinali degli Us. Ad imporsi è il tennista norvegese con il punteggio di 7-6(5) 6-2 5-7 6-2 dopo tre ore esatte di gioco. Insfiderà il vincente del match Alcaraz-Tiafoe. Ecco ilcon le immagini salienti dell’incontro. SportFace.

Giamps4 : RT @Eurosport_IT: Una serata da dimenticare per Matteo, onore anche alla grande partita di Ruud ?? Gli highlights del match in 3 minuti ????… - grafuio : RT @Eurosport_IT: Una serata da dimenticare per Matteo, onore anche alla grande partita di Ruud ?? Gli highlights del match in 3 minuti ????… - Eurosport_IT : Una serata da dimenticare per Matteo, onore anche alla grande partita di Ruud ?? Gli highlights del match in 3 minu… - ab_itudinario : RT @Eurosport_IT: Troppo Ruud per il nostro Matteo ?? Gli highlights della sfida degli ottavi di finale vinta dal norvegese in tre set???? #… - nandopagliara : RT @Eurosport_IT: Troppo Ruud per il nostro Matteo ?? Gli highlights della sfida degli ottavi di finale vinta dal norvegese in tre set???? #… -