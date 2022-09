GP di Monza, Leclerc in pole position con la Ferrari: “Ora testa alla gara” (Di sabato 10 settembre 2022) Monza – La Ferrari di Charles Leclerc ha conquistato la pole position nel Gp d’Italia a Monza con il tempo di 1:20.161 e partirà davanti a tutti domani. Per il monegasco è la 17esima pole e già pensa alla gara: “E adesso pensiamo a domani”, ha detto via radio Leclerc. Secondo miglior tempo nelle qualifiche è stato della Red Bull di Max Verstappen in 1.20.306 e terzo è della Ferrari di Carlos Sainz in 1.20.429 ma entrambi partiranno più indietro in griglia per via delle penalizzazioni. “E’ fantastico aver ottenuto la pole, ma non è stata una sessione semplice perché all’inizio ho faticato a mettere insieme il giro. Tuttavia, nella Q3 ho trovato quello che cercavo e il feeling con la ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 10 settembre 2022)– Ladi Charlesha conquistato lanel Gp d’Italia acon il tempo di 1:20.161 e partirà davanti a tutti domani. Per il monegasco è la 17esimae già pensa: “E adesso pensiamo a domani”, ha detto via radio. Secondo miglior tempo nelle qualifiche è stato della Red Bull di Max Verstappen in 1.20.306 e terzo è delladi Carlos Sainz in 1.20.429 ma entrambi partiranno più indietro in griglia per via delle penalizzazioni. “E’ fantastico aver ottenuto la, ma non è stata una sessione semplice perché all’inizio ho faticato a mettere insieme il giro. Tuttavia, nella Q3 ho trovato quello che cercavo e il feeling con la ...

