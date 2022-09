Feldi Eboli | test positivo contro il Benevento C5

Leggi su anteprima24

(Di sabato 10 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Continua a gonfie vele il precampionato della, che batte al Palasele per 4-0 ilC5. Gara a senso unico sin dalle prime battute con i padroni di casa che già all’intervallo sono in vantaggio di tre reti. Lo scarto sarebbe potuto essere anche più ampio visti i tre legni colpiti dalle volpi, ma la prestazione complessiva dei ragazzi di Samperi lascia gli spettatori del Palasele soddisfatti e con ottime sensazioni in vista dei prossimi impegni. AVVIO DI FORZA – La gara inizia subito in salita per gli ospiti che dopo solo 5 minuti si trovano già in svantaggio di tre gol. Ad aprire le marcature dopo 2 minuti è Braga, uno dei migliori nelle prime uscite delle volpi, che difende palla si gira e conclude di potenza battendo il portiere beneventano. Il raddoppio poco ...