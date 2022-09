Elezioni 2022 | Letta | “Chi vince governa | non ci saranno inciuci”

(Di sabato 10 settembre 2022) (Adnkronos) – Dimenticatevi l’o. Il segretario del Pd, Enrico, dice a chiare lettere – nel corso di una iniziativa elettorale a Alessandria – che non c’è alcuna possibilità di rivedere le larghe intese come è avvenuto in questa legislatura. Ipotesi o fantasie che cominciano a circolare sui giornali. “La partita si gioca tra noi e il centrodestra. Chi, con il sistema uninominale non c’è la medaglia d’argento per chi arriva secondo”, ha aggiunto il segretario Dem. “Con la destra non governeremo, l’esperienza del governo di larghe intese è stata unica, eccezionale e irripetibile, l’idea che si possa ripetere ciò che è’ successo in questa legislatura è assurda”. “La partita si gioca adesso, non ci sono i tempi supplementari, il voto non è un like che si può mettere e poi togliere”, ha ...

petergomezblog : Elezioni, diretta – Conte: “C’è aria di grandi intese, noi non ci saremo. Sono già pronti a tirar fuori un altro no… - fattoquotidiano : Elezioni, più di 100 candidati nei guai con la giustizia. L’inchiesta del - marattin : 2 “duellanti”, 5 domande, un minuto a testa per rispondere. Il mio confronto con Giulio Centemero (Lega) sul fisco.… - AgNPs : RT @VotaLaVITA: ELEZIONI 2022 PROGRAMMA della lista VITA Il quinto punto del nostro programma riguarda la SCUOLA, le ARTI e la SCIENZA: sco… - VotaLaVITA : ELEZIONI 2022 PROGRAMMA della lista VITA Il quinto punto del nostro programma riguarda la SCUOLA, le ARTI e la SCIE… -

Sky Tg24

Quindi ci sono, cambi di governi, cambi di premier e dobbiamo essere in grado di operare in questo contesto, come abbiamo fatto in passato e come faremo in futuro'. Piu' esplicito nell'...Il segretario Pd all'attacco: 'Proporre tante riduzioni fiscali come fa il centrodestra vuol dire non proporne nessuna perché sono inattuabili'. Intanto la leader di Fdi contesta il reddito di ... Elezioni, ultime news. Letta: "Mai più larghe intese". Meloni: "Rdc solo ai deboli". LIVE "In Finlandia il 4 settembre è entrata in vigore una nuova normativa che regola il congedo parentale. Una legge che non contempla alcuna differenza tra papà e mamma, prevendendo 160 giorni di congedo ...Castrovillari (Cosenza) - 'La sanità è una delle piaghe del meridione e della Calabria'. Lo ha detto Luigi de Magistris, leader di Unione popolare e candidato alle elezioni politiche del 25 settembre, ...