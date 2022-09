È esplosa una grave epidemia di colera (Di sabato 10 settembre 2022) In Siria si registra una grave epidemia di colera. Il focolaio scoppiato nel paese mediorientale dopo molti anni. Tre persone sono morte mentre si registrano casi nei territori curdi, a Raqqa e nella regione di Deir ez-Zor, nella provincia di Aleppo... Leggi su today (Di sabato 10 settembre 2022) In Siria si registra unadi. Il focolaio scoppiato nel paese mediorientale dopo molti anni. Tre persone sono morte mentre si registrano casi nei territori curdi, a Raqqa e nella regione di Deir ez-Zor, nella provincia di Aleppo...

marielSiviglia : RT @Etrusco76110295: @Giorgioaki In 1,30 minuti la storia di una situazione che è esplosa per volere degli americani e noi dietro come cagn… - gjscco : RT @Forever_Purple: #BOLLETTE: Secondo una stima PER AZZERARE I RINCARI, DECRETO AIUTI TER DA 82,6 MILIARDI ?? Una cifra spaventosa che dà… - Forever_Purple : #BOLLETTE: Secondo una stima PER AZZERARE I RINCARI, DECRETO AIUTI TER DA 82,6 MILIARDI ?? Una cifra spaventosa che… - Walkerita : Non voleva esultare ma secondo me in quel momento ho rivisto tutto quello che ha passato, la squadra che le hanno p… - Tribonacci1 : RT @Etrusco76110295: @Giorgioaki In 1,30 minuti la storia di una situazione che è esplosa per volere degli americani e noi dietro come cagn… -