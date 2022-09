Bimba contesa tra due mamme «Serve una legge contro l' utero in affitto»

Leggi su panorama

(Di sabato 10 settembre 2022) Suscita polemiche l’ordinanza del tribunale civile di Bari, che ha appena affrontato il caso di una coppia di donne omosessuali, sposate nel 2016 negli Stati Uniti, che l’anno dopo hanno avviato le procedure per concepire un figlio (nella fattispecie una bambina) con la maternità surrogata. Poi le due donne si sono separate in malo modo, e una delle due chiedeva la cancellazione del nome dell’altra come madre della bambina dai registri ufficiali del Comune. Il tribunale ha deciso però che la bambina – che oggi ha 4 anni - abbia diritto a «due» anche dopo la separazione. Sul caso, Panorama.it ospita un commento polemico di Carlo Giovanardi, il quale ha una specifica competenza sulla materia in quanto dal 2008 al 2011 ha presieduto, in qualità di sottosegretario alla presidenza del Consiglio, la Commissione per le adozioni internazionali. La normativa italiana ...