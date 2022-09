Alcaraz batte Tiafoe in 5 set e va in finale: può diventare il più giovane numero 1 (Di sabato 10 settembre 2022) Ancora una maratona, ancora un match epico di cinque set promuove alla finale dell'Open degli Stati Uniti il baby fenomeno Carlos Alcaraz che batte per 6 - 7 6 - 3 6 - 1 6 - 7 6 - 3 il valoroso e mai ... Leggi su gazzetta (Di sabato 10 settembre 2022) Ancora una maratona, ancora un match epico di cinque set promuove alladell'Open degli Stati Uniti il baby fenomeno Carloscheper 6 - 7 6 - 3 6 - 1 6 - 7 6 - 3 il valoroso e mai ...

WeAreTennisITA : C'È ANCHE JANNIK AI QUARTI ?? Sinner batte Ivashka per 6-1 5-7 6-2 4-6 6-3 e raggiunge gli ultimi ?? agli #USOpen, o… - RSIsport : ?? Agli US Open Carlos Alcaraz batte Francis Tiafoe in cinque set nella semifinale e se la giocherà ora con Casper R… - Gazzetta_it : Us Open: #Alcaraz batte Tiafoe in 5 set. Nella sua prima finale di uno Slam affronterà Ruud: può diventare il più g… - Ubitennis : US Open, Scanagatta: 'Alcaraz the Marathon Man. Batte un irriducibile Tiafoe, viene fuori da 15 set in 5 giorni' -