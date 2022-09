A Ponte il ‘Falanghina Jazz’ | ecco il programma completo

Leggi su anteprima24

(Di sabato 10 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Bn) – Il prossimo fine settimana, sabato 17 e domenica 18 settembre,diventa la capitale della Falanghina e del Jazz. Il Comune di, la Pro Loco ‘Adm’, la Pro Loco ‘La Rinascente’, il Forum dei Giovani e il Nucleo Comunale di Protezione Civile organizzano, infatti, la seconda edizione dinella centralissima piazza Mercato. Un evento per grandi e piccini e per tutti gli amanti del vino, del jazz e del buon cibo che è diventato ormai un appuntamento annuale e che anno dopo anno sta andando a crescere sempre più sia per ilalquanto ricco e variegato e sia per l’arrivo in paese di tanti enoturisti. Più di venti cantine del Taburno in degustazione con tanti piatti da abbinare all’eccellenza ...