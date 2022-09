Vangelo di oggi 9 Settembre 2022 | Lc 6 | 39-42 | Video commento

(Di venerdì 9 settembre 2022) Ascoltiamo ildi venerdì 9, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello”. “Gesù ha cambiato la vita, e ce la cambia ogni volta che andiamo da Lui, come non sentire la L'articolodi: Lc 6,39-42proviene da La Luce di Maria.

