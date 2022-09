Traffico Roma del 09-09-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 settembre 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità per lungo la carreggiata esterna raccordo anulare tra le uscite a Laurentina e Lanina devi code per un incidente invece sulla carreggiata interna all’altezza dellaFiumicino sulla via Pontina oltre ai lavori un incidente all’altezza di Castel di Decima direzioneprovoca code nelle due direzioni tra il bivio per pratica di mare e Spinaceto ce le possiamo anord ed anche qui sono i lavori in corso a provocare coda e la Cassia Veientana tra Tour de ceveri e il raccordo anulare e sulla Cassia tra la storta e la Giustiniana nel pomeriggio dalle 17 alle 20 per un evento politico in Largo Ravizza sono possibili rallentamenti possibili disagi oggi anche per chi si sposta in treno a causa dello ...