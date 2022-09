Tebas | «Nessun favoritismo verso il Barcellona | il club non rischia il fallimento»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 9 settembre 2022) Il presidente della Liga, Javier, ha presentato i limiti salariali delle squadre di calcio di Prima e Seconda Divisione e si è soffermato sul caso, che è passato da un limite salariale di -144 milioni a 656. “L’anno prossimo quella capacità sarà ridotta e dovrà adattarsi. Sarà costretto a ridurre la massa salariale, che sarà di 400 milioni di euro circa.. Quello che ha speso ora per i giocatori gli sarà impossibile farlo la prossima stagione. L’approvazione è stata fatta dai dirigenti, non dal. Quella possibilità di approvazione è una regola che esisteva già ed era stata utilizzata in precedenza da altri. Il Barça ha prodotto entrate per il prossimo anno e quelle entrate riducono quella capacità. Ha avuto un reddito che il prossimo anno non avrà e dovrà adattarsi alla ...