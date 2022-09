Sophie Codegoni smaschera una ex vippona ritenuta incoerente: cos’è successo (Di venerdì 9 settembre 2022) In questi ultimi giorni, si sta parlando davvero tanto di quello che è successo sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Ovviamente il riferimento è tutto alla proposta di matrimonio che Alessandro Basciano ha fatto alla sua fidanzata, Sophie Codegoni. Si sono conosciuti davvero pochi mesi fa nella casa del Grande Fratello Vip. Ma l’amore tra di loro va a vele più che gonfie. Peccato che le critiche per il gesto dell’uomo non siano mancate. E non solo. Una ex vippona commenta la proposta di Basciano alla Codegoni ma poi cambia versione Tanti utenti del web hanno commentato la proposta di Basciano alla Codegoni. Non solo gente comune e appassionati di gossip, pure gente dello spettacolo. Tra questi è spuntato il nome di Patrizia Pellegrino, anche lei ex concorrente del ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 9 settembre 2022) In questi ultimi giorni, si sta parlando davvero tanto di quello che èsul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Ovviamente il riferimento è tutto alla proposta di matrimonio che Alessandro Basciano ha fatto alla sua fidanzata,. Si sono conosciuti davvero pochi mesi fa nella casa del Grande Fratello Vip. Ma l’amore tra di loro va a vele più che gonfie. Peccato che le critiche per il gesto dell’uomo non siano mancate. E non solo. Una excommenta la proposta di Basciano allama poi cambia versione Tanti utenti del web hanno commentato la proposta di Basciano alla. Non solo gente comune e appassionati di gossip, pure gente dello spettacolo. Tra questi è spuntato il nome di Patrizia Pellegrino, anche lei ex concorrente del ...

