Pioli “Samp motivata ma vogliamo vincere per restare in alto” (Di venerdì 9 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Troveremo un avversario solido, con una identità precisa. La Sampdoria sarà motivatissima, arriva da due pareggi casalinghi contro squadre forti ma anche da una sconfitta esterna che spingerà la squadra a essere determinata e attenta. Ma noi vogliamo vincere e dobbiamo farlo se vogliamo restare in alto”. Lo ha dichiarato il tecnico del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia della partita con la Sampdoria. “Noi meglio in casa? Sono ancora poche le partite per dare un giudizio. Penso conti molto la qualità delle nostre prestazioni: finora in trasferta, contro Sassuolo e Salisburgo, potevamo fare meglio – ha aggiunto Pioli – Ma l'unica volta che abbiamo sbagliato l'approccio è nella sfida d'esordio ... Leggi su iltempo (Di venerdì 9 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Troveremo un avversario solido, con una identità precisa. Ladoria sarà motivatissima, arriva da due pareggi casalinghi contro squadre forti ma anche da una sconfitta esterna che spingerà la squadra a essere determinata e attenta. Ma noie dobbiamo farlo sein”. Lo ha dichiarato il tecnico del Milan Stefanoin conferenza stampa alla vigilia della partita con ladoria. “Noi meglio in casa? Sono ancora poche le partite per dare un giudizio. Penso conti molto la qualità delle nostre prestazioni: finora in trasferta, contro Sassuolo e Salisburgo, potevamo fare meglio – ha aggiunto– Ma l'unica volta che abbiamo sbagliato l'approccio è nella sfida d'esordio ...

