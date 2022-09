Luca De Meo - 'Crediamo nel motorsport e continueremo a investire con Alpine'

(Di venerdì 9 settembre 2022) CheDe Meo, dal 2020 al vertice del gruppo Renault, sia un appassionato dinon lo si scopre ora. Ma questa intervista, rilasciataci in esclusiva mentre sono in corso a Monza le prime prove libere del Gran Premio d'Italia, rivela quanto sia profondo il suo interesse per le corse e, soprattutto, quanto forte sia la sua convinzione che l'impegno della Casa di cui è al timone, in particolare del brand, sia profittevole sul piano dell'immagine aziendale. Consapevolezza che lo induce a confermare come tale sforzo debba proseguire nei prossimi anni, dando continuità alle azioni fin qui intraprese.è un brand proiettato verso un futuro elettrico, ma ilha ancora davanti molti anni in cui i motori termici saranno protagonisti: come si possono conciliare queste due ...

Al Mondial de l'Auto 2022 la Casa della Losanga svelerà in anteprima mondiale la reinterpretazione dell'auto che ha segnato la motorizzazione di massa in Europa: il futuro sarà elettrico ...