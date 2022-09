Lavezzi: “Napoli, il luogo in cui ero più felice” (Di venerdì 9 settembre 2022) Il Pocho Lavezzi è tornato a Napoli, nel suo vecchio San Paolo, ora Maradona, come commentatore ed è stato più volte invocato dalla curva azzurra. Napoli e Ezequiel ‘Pocho’ Lavezzi un rapporto speciale che va oltre il calcio. Il Pocho è tornato per commentare l’incontro di Champions League contro il Liverpool. L’attaccante, con un messaggio social, ha ribadito quanto sia ancora innamorato della città e dei suoi abitanti. Lavezzi: “Grazie Napoli per l’accoglienza e l’affetto allo stadio” “Il Napoli è sempre nel mio cuore. Niente di più bello che tornare nel luogo in cui ero molto felice. Sono molto felice di essere stato invitato a partecipare come commentatore della partita Napoli-Liverpool. Grande ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 9 settembre 2022) Il Pochoè tornato a, nel suo vecchio San Paolo, ora Maradona, come commentatore ed è stato più volte invocato dalla curva azzurra.e Ezequiel ‘Pocho’un rapporto speciale che va oltre il calcio. Il Pocho è tornato per commentare l’incontro di Champions League contro il Liverpool. L’attaccante, con un messaggio social, ha ribadito quanto sia ancora innamorato della città e dei suoi abitanti.: “Grazieper l’accoglienza e l’affetto allo stadio” “Ilè sempre nel mio cuore. Niente di più bello che tornare nelin cui ero molto. Sono moltodi essere stato invitato a partecipare come commentatore della partita-Liverpool. Grande ...

