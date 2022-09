La morte della Regina Elisabetta. Per il Regno Unito è l’ora più buia (Di venerdì 9 settembre 2022) Si è spenta a 96 anni la Regina Elisabetta II. Dopo ore di apprensione, con il diffondersi di notizie preoccupanti sul suo stato di salute, alla fine è arrivata la notizia che tutti i sudditi del Regno Unito speravano di non dover mai udire. A rivelare la morte della Regina, al cui capezzale nella residenza scozzese di Balmoral erano presenti tutti i membri della famiglia reale, è stato un comunicato di Buckingham Palace giunto in serata. La Gran Bretagna in lutto per la Regina Elisabetta. Attesa per il discorso di Re Carlo III Il principe Carlo era giunto nella residenza scozzese di Balmoral con la consorte Camilla per stare vicino alla madre 96enne insieme ai figli Anna, Edoardo e Andrea. Era presente anche il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 9 settembre 2022) Si è spenta a 96 anni laII. Dopo ore di apprensione, con il diffondersi di notizie preoccupanti sul suo stato di salute, alla fine è arrivata la notizia che tutti i sudditi delsperavano di non dover mai udire. A rivelare la, al cui capezzale nella residenza scozzese di Balmoral erano presenti tutti i membrifamiglia reale, è stato un comunicato di Buckingham Palace giunto in serata. La Gran Bretagna in lutto per la. Attesa per il discorso di Re Carlo III Il principe Carlo era giunto nella residenza scozzese di Balmoral con la consorte Camilla per stare vicino alla madre 96enne insieme ai figli Anna, Edoardo e Andrea. Era presente anche il ...

TgLa7 : #QueenElizabeth8S Spunta un arcobaleno sopra il Castello di Windsor proprio mentre la bandiera dell'Union Jack vie… - iosonocarrara : Tutti i conduttori in onda sulla @BBCWorld sono vestiti di nero. Si tratta di uno dei passaggi previsti dal piano '… - Agenzia_Ansa : 'La morte della mia amata madre è un momento di grande tristezza per me e per tutti i membri della mia famiglia': s… - Saiani_Andrea : @SkyTG24 non perde occasione di fare campagna elettorale neanche per la morte della #reginaelisabetta: di tutti i v… - Gio2020Gio : @drewviola @matteorenzi @CarloCalenda Scrivi minch..te su tw E ti passano pure in tv, autorevolmente a parlare di D… -