fattoquotidiano : ?? «Toni Capuozzo è un eccellente giornalista, scrittore, inviato “contro la guerra” ha criticato l'invio di armi a… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Kiev denuncia: nel Kherson i russi usano i civili come scudi umani #ANSA - Miti_Vigliero : Mattarella, “La sconsiderata iniziativa bellicistica russa ha riportato la guerra nel cuore dell’Europa” @sole24ore - LLartigiano : RT @RaffRicc10: La posizione dei Verdi/SI era per lo stop all' invio di armi a kiev, sul sito della lista è scritto chiaro(a sin.). Nel pro… - iconanews : Kiev, nel Kherson i russi usano i civili come scudi umani -

RaiNews

... lo rende noto su Facebook lo Stato maggiore delle forze armate di, come riporta Unian. "In ...Russa stanno passando alle tattiche di azioni terroristiche contro i civili locali - si legge...Nei giorni scorsicorso di un forum economico a Vladivostok, Vladimir Putin però ha denunciato ... Come si è affrettata a spiegare, naturalmente non sono la Russia o la Turchia a decidere dove ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 197 Lo rende noto su Facebook lo stato maggiore delle forze armate ucraine: "Secondo le informazioni disponibili, nel villaggio di Bolshaya Aleksandrovka, gli occupanti usano la popolazione locale come "s ...Fondazione Ronald McDonald ospita a Roma, per due settimane ricreative e di apprendimento, 11 bambini ucraini e le loro mamme. Un'iniziativa nata per rispondere all'appello del Mean che, dopo la Marci ...