Inter in crisi, ora arriva il Torino: spunta l’avvertimento ad Inzaghi (Di venerdì 9 settembre 2022) Il Torino è pronto alla sfida contro l’Inter e proprio i granata mandano un avvertimento alla formazione di mister Inzaghi. Un assente è certo in Inter-Torino, si tratta di Ivan Juric. Il tecnico croato è bloccato dalla polmonite e allora sarà il vice Matteo Paro a farne le veci. Ciò che li accomuna è sicuramente Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 9 settembre 2022) Ilè pronto alla sfida contro l’e proprio i granata mandano un avvertimento alla formazione di mister. Un assente è certo in, si tratta di Ivan Juric. Il tecnico croato è bloccato dalla polmonite e allora sarà il vice Matteo Paro a farne le veci. Ciò che li accomuna è sicuramente Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

LuCabr96 : 99/100 l’Inter finisce nelle mani di qualche fondo americano e dovrà ripartire da zero, come successe al Milan 3 an… - maxmastro_one : Domani in #InterTorino che ci siano gli acquirenti o meno, l'#Inter di #Inzaghi deve assolutamente vincere per sott… - MatteoMasi10 : RT @Asset_Profile: @MarcoKappa19 Babrizio Fiaschin tra un anno: 'Inter ceduta per 40 milioni, debiti compresi. Siamo in periodo di crisi e… - FrisbeeGoat : RT @masolinismo: non c'è nulla di vero su Pif, notizia più finta dei capelli di berlusconi, fatta uscire da elio corno, ripeto ELIO CORNO,… - masolinismo : non c'è nulla di vero su Pif, notizia più finta dei capelli di berlusconi, fatta uscire da elio corno, ripeto ELIO… -