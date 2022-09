Inghilterra | atteso per questa mattina il discorso di Carlo

(Di venerdì 9 settembre 2022) Lutto nazionale inper la scomparsa della Regina Elisabetta II morta ieri a 96 anni a Balmoral, in Scozia. I funerali sono previsti fra dieci giorni secondo un calendario già stabilito da tempo, durante il quale sarà tenuto il lutto. Intantoè previsto ilformale di, primogenito della Regina, che sarà formalmente proclamato re del Regno Unito nella giornata di domani, sabato 10 settembre. Secondo le prassi reali infatti, dopo la notte trascorsa a Balmoral,e la consorte Camilla rientreranno oggi a Londra, dove il re ha in programma un’udienza con la prima ministra dell’Liz Truss.incontrerà anche il Duca di Norfolk, responsabile del cerimoniale dei funerali, per approvare il programma ...

Innanzitutto, la Banca d'ha rassicurato sulla validità del corso delle sterline con l'effige di Elisabetta II, ma dopo i funerali èun annuncio che fornisca dettagli su come ...In questi giorni, assieme alla moglie Meghan, si trova in. La coppia aveva in programma ... Non chiari i motivi relativi al fatto che la Royal Family non lo abbiaprima di annunciare ...L’Australia osserverà 14 giorni di lutto per la morte della regina Elisabetta II. In Gran Bretagna è atteso il primo discorso di Re Carlo III.Nell'istante in cui è morta sua madre Elisabetta, il principe di Galles è diventato "automaticamente" il nuovo monarca. Un momento che ha atteso a lungo. Camilla sarà regina consorte. Ma l'incoronazio ...