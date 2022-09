FdI contro Peppa Pig: “No ai cartoni gay per bambini” (Di venerdì 9 settembre 2022) La novità introdotta dagli autori di Peppa Pig non è piaciuta a tutti. La decisione di introdurre le famiglie arcobaleno con l’introduzione di un nuovo personaggio, Penny Polar Bear che parla delle sue mamme, ha creato malcontento. La scelta degli autori ha provocato reazioni tra i gruppi prolife e Fratelli d’Italia. Fratelli d’Italia insorge In particolare Federico Mollicone, responsabile Cultura di Fratelli d’Italia ha dichiarato: “È inaccettabile la scelta degli autori del cartone animato Peppa Pig di inserire un personaggio con due mamme. Ancora una volta il politicamente corretto ha colpito e a farne le spese sono i nostri figli. Ma i bambini non possono essere solo bambini? Come ha dimostrato recentemente Giorgia Meloni siamo e saremo sempre in prima linea contro le discriminazioni, ma non ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 settembre 2022) La novità introdotta dagli autori diPig non è piaciuta a tutti. La decisione di introdurre le famiglie arcobaleno con l’introduzione di un nuovo personaggio, Penny Polar Bear che parla delle sue mamme, ha creato malcontento. La scelta degli autori ha provocato reazioni tra i gruppi prolife e Fratelli d’Italia. Fratelli d’Italia insorge In particolare Federico Mollicone, responsabile Cultura di Fratelli d’Italia ha dichiarato: “È inaccettabile la scelta degli autori del cartone animatoPig di inserire un personaggio con due mamme. Ancora una volta il politicamente corretto ha colpito e a farne le spese sono i nostri figli. Ma inon possono essere solo? Come ha dimostrato recentemente Giorgia Meloni siamo e saremo sempre in prima lineale discriminazioni, ma non ...

