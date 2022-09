“Elisabetta lascia un Regno impoverito e incattivito”. Intervista a Davide Serra (Di venerdì 9 settembre 2022) L'imprenditore, esperto di finanza, a Londra da quasi 30 anni, analizza con Huffpost la situazione economica britannica: “Qui ci sono molti più poveri che in Italia, l’inflazione è più alta e mezzo paese è in sciopero. Brexit è uno shock che si farà sentire ancora a lungo” Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 settembre 2022) L'imprenditore, esperto di finanza, a Londra da quasi 30 anni, analizza con Huffpost la situazione economica britannica: “Qui ci sono molti più poveri che in Italia, l’inflazione è più alta e mezzo paese è in sciopero. Brexit è uno shock che si farà sentire ancora a lungo”

albertoangela : Con Elisabetta II se ne va forse l’ultimo simbolo del ‘900. Una donna che ha vissuto in prima persona i fatti più i… - Ettore_Rosato : 70 anni di regno che hanno segnato la storia della Gran Bretagna e non solo. Ci lascia oggi la Regina #Elisabetta,… - ispionline : La #ReginaElisabetta II si è spenta a 96 anni, di cui 70 sul trono britannico. Icona del Novecento, ha guidato il… - ifmarycouldfly : RT @albertoangela: Con Elisabetta II se ne va forse l’ultimo simbolo del ‘900. Una donna che ha vissuto in prima persona i fatti più import… - Fuckeveryonexox : RT @albertoangela: Con Elisabetta II se ne va forse l’ultimo simbolo del ‘900. Una donna che ha vissuto in prima persona i fatti più import… -