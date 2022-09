Conti al comune di Benevento, l’assessore Serluca: “Solo allarmismo e malafede” (Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“L’amministrazione è impegnata serenamente nell’attività, seria e scrupolosa, di controdeduzione alla relazione che le ispettrici della Ragioneria generale hanno depositato. Sono meravigliata che un semplice atto di ispezione tecnica che rientra nel normale binario di interlocuzione tra lo Stato e l’Ente locale sia oggetto di una strumentalizzazione politica che rischia di trasformare tutto in un’inutile gazzarra”. Così in una nota l’assessore al Bilancio Maria Carmela Serluca. “Dal punto di vista tecnico e premesso che le risposte dobbiamo fornirle al Ministero dell’Economia e delle Finanze-Ragioneria generale dello Stato dopo i nostri approfondimenti interni, vogliamo tuttavia fornire alcuni preliminari e doverosi chiarimenti tecnici alla luce della gragnuola di accuse strumentali propinate dai gruppi d’opposizione e non ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“L’amministrazione è impegnata serenamente nell’attività, seria e scrupolosa, di controdeduzione alla relazione che le ispettrici della Ragioneria generale hanno depositato. Sono meravigliata che un semplice atto di ispezione tecnica che rientra nel normale binario di interlocuzione tra lo Stato e l’Ente locale sia oggetto di una strumentalizzazione politica che rischia di trasformare tutto in un’inutile gazzarra”. Così in una notaal Bilancio Maria Carmela. “Dal punto di vista tecnico e premesso che le risposte dobbiamo fornirle al Ministero dell’Economia e delle Finanze-Ragioneria generale dello Stato dopo i nostri approfondimenti interni, vogliamo tuttavia fornire alcuni preliminari e doverosi chiarimenti tecnici alla luce della gragnuola di accuse strumentali propinate dai gruppi d’opposizione e non ...

