Ascesa e declino di Tuchel al Chelsea (Di venerdì 9 settembre 2022) Thomas Tuchel è in piedi davanti alle telecamere del canale ufficiale del Chelsea. La sua squadra ha appena perso contro la Dinamo Zagabria all’esordio stagionale in Champions League e non sembra sereno: si gratta la barba, sbuffa, dice di non capire da dove arriva questa prestazione. Gli chiedono cosa chiederà alla sua squadra dopo una sconfitta del genere. Lui sembra particolarmente seccato di dover rispondere a questa domanda: sbuffa di nuovo, dice di non saperlo, sbuffa una terza volta e poi una quarta. Parla di errori individuali e collettivi, senza rispondere veramente. L’intervistatore gli chiede allora della prossima partita del Chelsea e lui si innervosisce ancora di più: «Dieci minuti fa stavo pensando a questa partita e ho zero voglia di pensare alla prossima» taglia corto. Qualche ora dopo l’improvviso comunicato con ... Leggi su ultimouomo (Di venerdì 9 settembre 2022) Thomasè in piedi davanti alle telecamere del canale ufficiale del. La sua squadra ha appena perso contro la Dinamo Zagabria all’esordio stagionale in Champions League e non sembra sereno: si gratta la barba, sbuffa, dice di non capire da dove arriva questa prestazione. Gli chiedono cosa chiederà alla sua squadra dopo una sconfitta del genere. Lui sembra particolarmente seccato di dover rispondere a questa domanda: sbuffa di nuovo, dice di non saperlo, sbuffa una terza volta e poi una quarta. Parla di errori individuali e collettivi, senza rispondere veramente. L’intervistatore gli chiede allora della prossima partita dele lui si innervosisce ancora di più: «Dieci minuti fa stavo pensando a questa partita e ho zero voglia di pensare alla prossima» taglia corto. Qualche ora dopo l’improvviso comunicato con ...

