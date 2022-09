Vaccini aggiornati, Gismondo: “Solo a fragili e over 75, inutile ad altri” (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – “In generale, siamo ancora in una fase di approfondimento dell’efficacia a lungo termine e degli effetti collaterali dei primi Vaccini anti-Covid. E poiché siamo in una fase di endemizzazione del virus Sars-CoV-2 e non di grave patologia, consiglierei la vaccinazione esclusivamente ai fragili, compresi gli over 75. Sono i report dell’Istituto superiore di sanità a guidarci: i casi gravi e i decessi sono limitati a queste fasce, quindi continuare a consigliare il vaccino ad altre fasce di popolazione è inutile”. Lo dichiara all’Adnkronos Salute Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano, all’indomani della circolare ministeriale che indica le categorie alle quali raccomandare in via ... Leggi su italiasera (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – “In generale, siamo ancora in una fase di approfondimento dell’efficacia a lungo termine e degli effetti collaterali dei primianti-Covid. E poiché siamo in una fase di endemizzazione del virus Sars-CoV-2 e non di grave patologia, consiglierei la vaccinazione esclusivamente ai, compresi gli75. Sono i report dell’Istituto superiore di sanità a guidarci: i casi gravi e i decessi sono limitati a queste fasce, quindi continuare a consigliare il vaccino ad altre fasce di popolazione è”. Lo dichiara all’Adnkronos Salute Maria Rita, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano, all’indomani della circolare ministeriale che indica le categorie alle quali raccomandare in via ...

