Regno Unito, la Regina Elisabetta muore a 96 anni (Di giovedì 8 settembre 2022) La Regina Elisabetta è morta oggi pomeriggio a 96 anni. L'annuncio è stato dato dalla Famiglia Reale. Il nuovo re sarà Carlo Finisce un'era e un'epoca storica e lunghissima. L'unica donna che abbia mai regnato per due secoli (1900 e 2000) se n'è andata. La mitica Regina Elisabetta, sovrana del Regno Unito, si è spenta pacificamente, nel pomeriggio di oggi, alla veneranda età di novantasei anni. Le sue condizioni di salute erano improvvisamente peggiorate nella giornata di oggi, come aveva comunicato la stessa famiglia reale con un comunicato intorno all'ora di pranzo. I medici erano preoccupati per la salute di sua Maestà, che è rimasta sotto supervisione medica fino alla fine. Il 73enne Carlo, che da tanto tempo aspetta il passaggio di consegne, ...

