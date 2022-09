Regina Elisabetta | l’annuncio della Bbc | “È morta serenamente questo pomeriggio a Balmoral” – Video

Quirinale : Messaggio di Cordoglio del Presidente #Mattarella per la scomparsa della Regina #Elisabetta II - SkyTG24 : ?? È morta a 96 anni la regina Elisabetta II - Agenzia_Ansa : FLASH | La regina Elisabetta è morta #ANSA - adoreegigih : RT @aledeg_: Thread in aggiornamento: i migliori meme sulla Regina Elisabetta - CrapanzanoRobin : RT @repubblica: Morta la regina Elisabetta, il nuovo re e' Carlo III: 'Si e' spenta serenamente'. La diretta -

... "Uno shock per la Nazione" "E' uno shock per la Nazione e per tutto il mondo", con queste parole la premier britannica Liz Truss ha commentato la notizia della morte dellaII ...Le bandiere sono state abbassate a mezz'asta su Buckingham Palace dopo l'annuncio della morte dellaII. Ora la famiglia reale è entrata in un periodo di lutto e tutti gli impegni ufficiali saranno annullati. Oltre a Buckingham Palace, le bandiere sventoleranno a mezz'asta nelle ...Dopo la morte della regina Elisabetta II, lo sport si fermerà per i prossimi giorni Dopo la morte della regina Elisabetta II, arrivano anche le prime reazioni e i primi provvedimenti adottati nei ...NAPOLI (Di Anna Calì) Muore oggi l'ultima grande Regina. Elisabetta II è morta all'età di 96 anni dopo 70 anni di trono. Con la sua scomparsa si chiude ...