Peppa Pig, PVF: RAI non trasmetta episodio con “due mamme” (Di giovedì 8 settembre 2022) Peppa Pig. Pro Vita Famiglia: RAI non trasmetta episodio con “due mamme” – «È intollerabile – secondo Jacopo Coghe (nella foto) di Pro Vita Famiglia – usare cartoni animati in salsa LBTQIA+ per influenzare la mente dei bambini e normalizzare situazioni che si fondano sull’ideologia gender. Per questo il primo episodio di Peppa Pig trasmesso in UK con la presenza di “due mamme lesbiche” è di una gravità assoluta. Due donne possono dotarsi di un figlio solo acquistando gameti umani e praticando la fecondazione artificiale, violando il diritto del figlio di crescere con suo papà. “I cartoni animati devono divertire ed educare i più piccoli, non confonderli con la presenza di elementi politicamente corretti. Migliaia di genitori italiani inferociti stanno giustamente ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 settembre 2022)Pig. Pro Vita Famiglia: RAI noncon “due” – «È intollerabile – secondo Jacopo Coghe (nella foto) di Pro Vita Famiglia – usare cartoni animati in salsa LBTQIA+ per influenzare la mente dei bambini e normalizzare situazioni che si fondano sull’ideologia gender. Per questo il primodiPig trasmesso in UK con la presenza di “duelesbiche” è di una gravità assoluta. Due donne possono dotarsi di un figlio solo acquistando gameti umani e praticando la fecondazione artificiale, violando il diritto del figlio di crescere con suo papà. “I cartoni animati devono divertire ed educare i più piccoli, non confonderli con la presenza di elementi politicamente corretti. Migliaia di genitori italiani inferociti stanno giustamente ...

